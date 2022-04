Ihattaren, prima da titolare nell'Ajax B: torna e segna subito

Sembra davvero finalmente arrivata la primavera, dopo un inverno lungo un anno, per Mohamed Ihattaren , ventenne talentuoso attaccante olandese che la Juventus aveva acquistato l’estate scorsa dal Psv Eindhoven e poi girato in prestito alla Sampdoria. Da Genova però Ihattaren se ne era andato a ottobre, senza essersi mai ambientato e senza aver mai giocato. Risolto il prestito, a gennaio la Juventus lo ha girato con la stessa formula all’Ajax, dove Ihattaren ha cominciato a lavorare per rimettersi in forma. Dopo essere tornato in campo il primo aprile con il Jong Ajax, la squadra B, a quasi un anno dall’ultima presenza nel Psv (contro il Groeningen il 24 aprile 2021), ieri sempre nella seconda squadra dell’Ajax ha giocato la prima stagionale da titolare, segnando e servendo un assist nel 4-1 al Top Oss.