Pogba alla Juve, ecco perché sarebbe l'ideale per Allegri

TORINO - Da mezzala in quattro stagioni con la Juventus ha conquistato quattro Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe europee, sfiorando la Champions League nel 2015. Da centrocampista centrale in un 4-2-3-1 ha vinto il Mondiale 2018 con la Francia. Basterebbe per spiegare come Paul Pogba potrebbe inserirsi a meraviglia nella Juventus della prossima stagione con ciascuno dei due sistemi di gioco che Massimiliano Allegri sembra orientato ad adottare, di fatto quelli utilizzati più spesso anche nella stagione in corso.

Pogba, mezzala nel 4-3-3 Due sistemi nei quali Pogba porterebbe quel surplus di tecnica e inventiva mancato in questa stagione (oltre alla sua fisicità, ma quella non fa difetto neppure all’attuale reparto mediano bianconero). E soprattutto porterebbe quei gol e quei tiri dalla distanza che al centrocampo della Juventus sono mancati enormemente, soprattutto nella notte forse più amara della stagione: quella del pesante ko in casa con il Villarreal. Una partita in cui la Juventus ha pagato nel primo tempo gli errori di mira, nel secondo l’incapacità di andare al tiro contro una squadra arroccata ed eccellente a difendersi: dribbling, inventiva, gioco aereo e conclusioni da fuori come quelli di Pogba non li possiede nessuno dei centrocampisti bianconeri (e pochi al mondo, per la verità) e sarebbero stati più che preziosi. E di sicuro sarebbe stato, e sarebbe, prezioso, l’apporto di un centrocampista capace di segnare rispettivamente 5, 7 e due volte 8 gol nei suoi quattro campionati in Serie A e di andare in doppia cifra sia per gol che per assist nelle ultime due stagioni in bianconero. E che, nonostante acciacchi e problemi con il Manchester United, è il centrocam-pista che ha servito più assist nell’attuale Premier League: 8.