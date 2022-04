Juve, dov’è il vero Kean? Il nodo Everton

TORINO - Arrivato in tutta fretta l’estate scorsa, quando la Juventus ha dovuto rimpiazzare Cristiano Ronaldo all’ultimo giorno di mercato, Moise Kean ha avuto un rendimento inferiore alle aspettative della dirigenza bianconera e dello stesso Massimiliano Allegri . E adesso ci si interroga su quale possa essere il suo futuro, considerando però la formula con cui è stato ingaggiato e il lavoro del suo agente, Mino Raiola , che proverà a trovargli una squadra qualora la permanenza a Torino non gli garantisse abbastanza spazio.

La Juventus lo ha preso dall’Everton in prestito biennale e con l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali (titoli, presenze e gol). Se volesse cedere l’attaccante a fine stagione (il Paris Saint-Germain, che già avrebbe voluto trattenerlo la scorsa estate, sarebbe ancora interessato), dovrebbe ridiscutere tutto l’accordo con il club di Liverpool, il che non è un’impresa facile, altrimenti a Torino sarebbero praticamente costretti a tenere per un’altra annata il giocatore in rosa.

Tradotto in soldi, il club bianconero ha già pagato 3 milioni all’Everton, il costo del prestito per il primo anno, e ne dovrà versare altri 4 per il 2022-23. Per il riscatto, invece, dovrà pagare 28 milioni, più un bonus di 3, ma solo se saranno raggiunti ulteriori obiettivi sportivi. Conti alla mano, si tratta di un’operazione complessiva da 38 milioni, decisamente troppi per un attaccante che viene considerato un gregario e in un momento storico in cui la società sta adottando una politica basata sul rigore, ridiscutendo al ribasso i contratti in scadenza.