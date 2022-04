Allegri, futuro? Prima il presente!

Dunque una Juventus più superba e più bella che pria. Nerone, secondo dicerie di popolo, oggi fake news, diede fuoco a Roma, non è il caso di incendiare la Continassa ma la domanda sorge spontanea: se una squadra arriva quarta, all’ultima giornata di campionato e per grazia ricevuta, potendo contare su Cristiano Ronaldo e si appresta a ribadire lo stesso piazzamento utilizzando Dusan Vlahovic, dove può migliorare?

Facendo discorsi da bar, che sono sempre i migliori e più facili da comprendere, la Juventus ha bisogno di due difensori, uno centrale e uno di fascia, due centrocampisti e un attaccante. Detto così l’album delle figurine bianconere sarebbe completo, pronto per consegnare la vittoria finale all’allenatore.

Ma un altro interrogativo sorge curioso: con quali soldi? Quelli di un nuovo finanziamento, il terzo, della proprietà? La cessione di De Ligt che porterebbe cento milioni? E, dunque, la necessità di un ulteriore rinforzo difensivo, considerato il ritiro di Chiellini e, a mio giudizio,anche la rinuncia a Bonucci. Il contratto quadriennale offerto ad Allegri dovrebbe far supporre un disegno di lunga scadenza che, a memoria, non ha mai fatto parte della storia juventina, segnata da risultati hic et nunc, per usare la locuzione latina in linea con il nome dell’azienda: Juventus. Dopo due posti di quarta fila la Juventus non può rinviare a data da destinarsi il proprio riscatto. Allegri sa benissimo di tenere accesa l’attenzione sul futuro. Ma,a pensar bene, il problema è il presente. Da Cagliari in poi.