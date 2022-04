Zaniolo, la Juve è pronta: la Roma chiede almeno 50 milioni

TORINO - L’interesse della Juventus nei confronti di Nicolò Zaniolo è tale da far sì che certi pregressi clinici non condizionino oltremodo, giacché l’attenzione è riposta anche e soprattutto sulla giovane età e sulle immense qualità tecniche del “tuttocampista” giallorosso. Non a caso, già a gennaio, un sondaggio era stato compiuto.

Anche in casa Roma lo sanno, eccome, che il giocatore ha mercato. Se da un lato, di fatti, causa anche fairplay finanziario sempre più stringente non hanno intenzione di proporgli un rinnovo a cifre esorbitanti, non hanno di contro neanche tutta questa voglia di fare sconti qualora si arrivasse ad un punto di rottura. Peraltro ultimamente i rapporti non sono esattamente idilliaci, anche se occorre registrare le parole distensive del general manager Tiago Pinto, che a margine della partita di Coppa ha spiegato: «A Roma si parla sempre di mercato. Questa è la prima stagione dopo due gravi infortuni, deve ritrovare il campo con un fisico nuovo e la fiducia. Siamo soddisfatti di lui e non ci sono problemi. Ora deve solo pensare a recuperare dal piccolo problema fisico».

La valutazione, comunque, già c’è: 50-60 milioni di euro. La Juventus si fa i suoi calcoli.