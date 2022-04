Il dottor Tencone: “Zaniolo? Non rischi con le visite giuste”

TORINO - I tifosi se la pongono, la domanda. E ancor più convintamente se la pongono i dirigenti. Dirigenti della Roma, della Juventus, di qualsivoglia top club che riconosca in Nicolò Zaniolo talento e qualità oggettivamente ben al di sopra della media e che valuti se e quanto investire per porlo al centro del proprio progetto tecnico. Ma che - torniamo alla domanda - al contempo si chiedono fino a che punto debbano farsi in qualche modo condizionare dal fatto che il giocatore, pur così giovane, abbia già subito due interventi alle ginocchia.

Il forte giallorosso, infatti, come molti ricorderanno, ha subito una prima rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (con associata lesione meniscale) il 12 gennaio 2020. E’ stato dunque sottoposto ad intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart, a Roma (l’intervento è stato eseguito dal professor Mariani). A seguire - cosa non così rara per chi ha subìto questo tipo di infortunio - ha riportato la rottura completa del legamento anteriore del ginocchio sinistro, il 13 settembre 2020. E’ dunque stato di nuovo operato, questa volta presso la clinica Gelenpukt di Innsbruck (l’intervento è stato eseguito dal professor Fink).