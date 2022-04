Juve, doppietta in casa Sassuolo: con Raspadori si scalda Frattesi

TORINO - La Juventus progetta la doppietta con il Sassuolo : Giacomo Raspadori più Davide Frattesi . Provarci, non significa sempre riuscirci nel mercato . Ma gli spifferi che giungono dai salotti delle trattative portano in questa direzione. Alla Continassa, in vista dell’estate, vogliono dare una bella spruzzata d’azzurro allo spogliatoio di Massimiliano Allegri e così allo studio c’è una operazione allargata con il club della famiglia Squinzi. Il ds Federico Cherubini, in ottimi rapporti con l’ad neroverde Giovanni Carnevali dopo la maratona 2021 per Manuel Locatelli, guarda alla formazione allenata da Alessio Dionisi per aggiungere qualità (Raspadori) e gol dei centrocampisti (Frattesi) alla Juventus 2022-23. Operazione ambiziosa e tutt’altro che in saldo dal momento che il Sassuolo è una bottega sì di qualità, ma anche cara. La Juventus fa sul serio . [...]

Juve, Raspadori e Frattesi nel mirino

[...] Non c’è ancora una trattativa vera e propria, ma nel quartier generale neroverde sanno benissimo che i bianconeri hanno messo nel mirino entrambi i giocatori. L’affare è tutto ancora da impostare e non è detto che il tavolo nelle prossime settimane venga allargato con l’inserimento di qualche giovane bianconero. Dettagli che, nel caso, verranno affrontati più avanti. Di certo, ora come ora, c’è che alla Continassa mirano alla doppietta. La qualità e l’intelligenza tattica di Raspadori (9 gol e 5 assist in stagione) per ridurre l’impatto dell’addio a parametro zero di Paulo Dybala. Gli inserimenti, il tempismo e il senso del gol di b (4 reti in stagione, 8 lo scorso anno con il Monza in Serie B) per aumentare il contributo dei centrocampisti sottoporta.

