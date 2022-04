Gatti: "De Ligt marziano, Vlahovic un fenomeno. Farò di tutto per restare alla Juve"

Una vittoria in più per continuare a sperare nella Serie A con il Frosinone e una partita in meno verso l’ inizio del grande sogno con la Juventus (sabato i ciociari hanno battuto la Cremonese). Il doppio conto alla rovescia di Federico Gatti entra nella fase più calda. «Mi sembra ancora tutto surreale. Cerco di non pensarci troppo perché sono convinto che il mio futuro passerà da queste ultime partite in Serie B», racconta il 23enne difensore di Chieri, a gennaio prenotato dai bianconeri.

«Da gennaio ho gli occhi di tutti puntati addosso e non posso sbagliare né in campo né fuori. Devo continuare così. Sono sicuro che non mi siederò perché l’esperienza passata di alzarmi alle sette del mattino e lavorare fino a sera come serramentista mi ha formato»

Allegri ha parlato benissimo di lei: “Gatti è il miglior difensore della B e possiede le qualità per vestire la maglia della Juventus”.

«Le parole di Allegri mi hanno fatto un immenso piacere. Mi caricano e responsabilizzano ancora di più. Farò il massimo per meritarmi la permanenza nella Juventus. Non mi sono mai posto limiti e non lo farò mai. I sogni si possono realizzare, sempre. Pochi anni fa facevo il serramentista, ora gioco in Serie B e la prossima stagione potrei dividere lo spogliatoio con campioni come Vlahovic, De Ligt e tutti gli altri. Voglio essere una fonte d’ispirazione per i più giovani: la mia storia è la prova che nella vita non bisogna mai mollare».

[...]

In futuro potrebbe far coppia con De Ligt, che ha addirittura un anno in meno di lei...

«Parliamo di un extraterrestre. Quando io giocavo in Eccellenza, De Ligt era già protagonista in Champions con l’Ajax e del leggendario club olandese era anche il capitano. È un difensore fantastico».

Gli esperti sostengono che lei abbia l’aggressività di Chiellini e i piedi delicati di Bonucci: si ritrova nella descrizione?

«Non scherziamo! Parliamo di due monumenti, professori del calcio mondiale. Io non ho nemmeno una presenza in Serie A, come posso paragonarmi a campioni come loro? Ho incontrato Chiellini e Bonucci a gennaio ed è stato fantastico: mi hanno accolto alla grande, sono stati super gentili. Voglio imparare tanto da loro».

Tutta l'intervista esclusiva sull’edizione di Tuttosport