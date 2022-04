Juve, scatta Cuadrado ma si tratta: biennale con spalmatura

A 33 anni - quasi 34, li compirà il 26 maggio - il “señor” Juan Cuadrado fa ancora la sua meravigliosa figura nella Juventus. Chi lo segue da un pezzo non si stupisce, anche se non dev’essere così semplice mantenere costanti i suoi ritmi a quell’età. I ritmi, per l’appunto, di un corridore infaticabile e capace di trasferirsi da una fascia all’altra senza perdere l’orientamento o di agire da autentico regista aggiunto per la squadra di Massimiliano Allegri. Metti sul piatto i buoni rapporti tra il colombiano e la società, tra chi lo assiste e il club, senza contare il feeling intoccabile con l’ambiente e il disegno si completa: l’esterno resterà in bianconero perché qualsiasi altra situazione non converrebbe a nessuno. È la realtà? Non ancora, ma è qualcosa di molto simile. La realtà racconta di un’opzione nel contratto, scattata sabato sera al raggiungimento della 40ª presenza stagionale di Cuadrado in bianconero. Come Manuel Locatelli, meno solamente di Alvaro Morata.