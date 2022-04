Perin: "Resto con la famiglia Juve fino al 2025 per vincere"

TORINO - Prime parole da parte di Mattia Perin, dopo il prolungamento fino al 2025 del suo contratto con la Juventus, che era in scadenza a giugno: "Sono qui a comunicarvi che sono estremamente felice di proseguire il percorso con la famiglia Juventus. Fino al 2025 saremo insieme - dice il portiere bianconero in un video, pubblicato dai canali social del club di Agnelli - lavoreremo insieme per cercare da toglierci più soddisfazioni possibili, sia io personalmente, insieme ai miei compagni e alla società, che i tifosi. Vi mando un abbraccio, sentiamo il vostro sostegno. Forza Juventus".