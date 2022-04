Juve, Del Piero per ora no

TORINO - Tanto rumore per nulla. Il ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus è un’idea che affascina il popolo bianconero, che non ha mai scordato il suo capitano, una leggenda nella storia del club. Ma non è previsto nessun ritorno. Almeno per ora e nel prossimo futuro. Poi si vedrà, mai dire mai a lungo termine. E’ lo stesso Alessandro Del Piero a negare i rumors di un suo possibile ruolo in società dopo aver riabbracciato lo Stadium a dieci anni dall’addio. «In questo momento mi sembra fuori luogo commentare l’ipotesi di una chiamata della Juve che ad oggi non c’è. Il rapporto tra me e questi colori resta stupendo, indipendentemente da quello che accadrà, proprio per quello che è successo prima» dice ai microfoni di Sky.