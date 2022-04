Juve, Di Maria si offre: per voi è un sì o un no?

TORINO - Angel Di Maria ha 34 anni e si libera a parametro zero. Quindi: è fuori quota rispetto alla nuova linea di mercato della Juventus, ma è anche un giocatore senza costi per il cartellino. Angel Di Maria è un giocatore di enorme classe e personalità, anche se nell'ultima stagione meno brillante rispetto al passato. Quindi: sarebbe l'innesto ideale in una squadra di giovani da crescere come la Juventus, ma c'è il rischio di un giocatore in parabola discendente. Insomma ci sono molti pro e altrettanti contro su un'operazione che, comunque, affascina perché il nome di Di Maria è legato a prestazioni fenomenali, giocate magiche e un palmares micidiale. La Juventus ci sta pensando, soppesando i fattori citati prima e anche altre questioni. Voi cosa fareste al posto di Arrivabene e Cherubini?