A Bola: "La Juve sfida il Benfica per arrivare a David Neres"

LISBONA (Portogallo) - La Juve ha messo gli occhi su David Neres dello Shakhtar Donetsk. Lo scrivono i portoghesi di 'A Bola', sottolineando come i bianconeri siano in concorrenza con il Benfica, anch'esso interessato all'ala destra brasiliana, passata a gennaio dall'Ajax alla squadra ucraina. La Juve avrebbe già avuto contatti con il 25enne Neres, che è fermo da mesi, come tutta la sua squadra, a causa dell'invasione russa. Il Benfica, dal canto suo, ha intensificato l'interesse per il giocatore dopo che la Fifa ha autorizzato un'ulteriore finestra di mercato per i calciatori che giocano in Ucraina e Russia. Il club portoghese però, secondo A Bola, non può offrire al sudamericano uno stipendio superiore a quello che prende attualmente nello Shakhtar: un problema non da poco, che potrebbe favorire la corsa della Juventus.