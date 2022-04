Juve, le punizioni sono un problema: Vlahovic e il mercato le soluzioni 

TORINO. In realtà c’è uno juventino che ha segnato su punizione in questo campionato. Solo che quando lo ha fatto non era ancora juventino: quando il 24 ottobre ha piazzato un meraviglioso e potente sinistro a giro alle spalle di Cragno, Dusan Vlahovic indossava ancora la maglia della Fiorentina. Quel sinistro però non lo ha lasciato a Firenze. In bianconero non lo ha ancora messo in mostra da fermo, ma una punizione del genere non si calcia per caso. DV7 ha l’applicazione maniacale nel lavoro del numero 7 che lo ha preceduto in bianconero e non potrà che affinare le proprie doti balistiche in allenamento. E anche in partita, visto che l’addio di Dybala lo candida a futuro esecutore delle punizioni da destra. A meno che il mercato non porti qualcuno con cui dividere l’onore: ne parleremo. [...] Ovviamente la Juventus sta seguendo i suoi obiettivi prima di tutto per le loro qualità a palla in movimento, ma l’abilità sui calci piazzati sarà un fattore tenuto in considerazione. Fattore che per esempio rende più intrigante l’ipotesi di ingaggiare a parametro zero Angel Di Maria, mancino capace di 10 gol su punizione (e uno direttamente su angolo) nel Paris Saint-Germain. Oppure Paul Pogba, non un cecchino implacabile, ma comunque sempre capace di superare barriere e portieri in un colpo solo.