Zaniolo, Di Maria e la Juve: come stanno andando le trattative?

Zaniolo, trattativa delicata

Delle due, la più delicata è quella che vede Zaniolo protagonista. L’esterno è da tempo in attesa di un rinnovo da parte del club, con innalzamento dell’ingaggio (oggi di 2 milioni e mezzo a stagione) promesso dalla precedente proprietà, quella di James Pallotta . Se ne parla da due anni e non ci sono passi avanti dai due anni. Claudio Vigorelli , agente di Zaniolo, ne aveva parlato anche con i Friedkin , ma la disfatta per 6-1 in Conference League contro il Bodo Glimt a fine ottobre aveva spinto la dirigenza statunitense a congelare ogni vertice per parlare di rinnovi. Tutto gira intorno alle richieste economiche del giocatore: Zaniolo vuole essere equiparato ai big giallorossi, come Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham , che hanno uno stipendio intorno ai 6 milioni annui. Ma la proposta avanzata dalla società al momento non va oltre i 3 milioni e mezzo a stagione, una cifra che non soddisfa il giallorosso, che vuole un adeguamento verso l’alto, visto che il cartellino viene valutato 60 milioni dal club. La Juventus segue con attenzione la situazione, ben sapendo come la maglia bianconera sarebbe un approdo gradito al giocatore. La cifra per averlo è comunque importante, per questo l’idea sarebbe quella di intavolare una trattativa mettendo contropartite sul piatto. Una formula che, al momento, non convince la Roma.