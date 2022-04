Juve, progetto Di Maria: un campione per aiutare Raspadori

TORINO - Angel Di Maria o Nicolò Zaniolo ? Sono le due strade su cui può orientarsi la Juventus nella costruzione del 4-3-3 futuribile di Massimiliano Allegri . Con due posti assegnati a Dusan Vlahovic (al centro) e al rientrante Federico Chiesa (fascia destra o sinistra, poco importa), si cerca un altro interprete sulla corsia. I pro e i contro dei due sono stati analizzati: tecnica e esperienza dell’argentino, fisicità e determinazione del romanista. Insieme con le loro età (34 anni il primo, 22 il secondo) e la loro situazione attuale. Di Maria andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain a fine stagione e guadagna 10 milioni all’anno, cifra che può essere limata e contenuta con un accordo biennale. Zaniolo ha un accordo in giallorosso fino al 2024 e chiede un sostanzioso aumento per rinnovare [...]

Di Maria e Raspadori per la Juve del futuro

[...] Allora la x potrebbe ripetersi con l’ingaggio di Di Maria, da unire all’acquisto di Giacomo Raspadori. Che il 2000 del Sassuolo sia uno dei possibili campioni su cui puntare, è sicuro. Presenza fissa in prima squadra da un paio di anni, da punta centrale è stato trasformato da Alessio Dionisi in elemento di appoggio nel 4-2-3-1 alla spalle di Gianluca Scamacca. Velocità, tecnica e senso del tempo sono le doti che ha messo in mostra nel gol del vantaggio nel posticipo contro la Juventus. E in bianconero potrebbe ritrovarsi anch’egli a suo agio nel 4-3-3. L’idea che gira nel management della Continassa è così quella di provare a portarlo a Torino insieme con Di Maria. Nessun dualismo, ma l’obiettivo di togliere pressioni da Raspadori per un inserimento dolce nella nuova realtà.

