Juve, Paredes avanza ma occhio a Milinkovic-Savic

Da Zlatan Ibrahimovic al Milan a Mario Mandzukic nel primo ciclo alla Juventus fino al Dusan Vlahovic attuale. A Massimiliano Allegri i giocatori in “ic” non dispiacciono affatto, anzi... Non tanto per una questione linguistica, quanto piuttosto per caratteristiche tecnico-fisiche-caratteriali. Così non stupisce che tra i vari discorsi per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2022-23 la desinenza “ic” rispunti tra identikit e veri e propri obiettivi. Già, si va da un mediano stile Nemanja Matic, per altro già sondato in passato, al connazionale più giovane – e più costoso – Sergej Milinkovic Savic, il quale ai 27 anni e al fisico abbina anche un bel feeling con la porta e il gol. I due serbi, però, sono tutt’altro che cloni. In “casa Juve”, infatti, si continua a lavorare su un doppio filone di centrocampisti. Tutto o quasi, in mezzo al campo, dipenderà dalla permanenza o meno di Arthur, già a gennaio corteggiato dall’Arsenal.