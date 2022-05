Juve in pressing per Paredes: la richiesta economica del Psg

TORINO - La Juventus non mollerà per due motivi: la pista è oliata da anni e forse questa volta la partenza di Leandro Paredes è molto più di una semplice ipotesi primaverile di mercato. Il centrocampista già visto con le maglie - tra le altre - di Zenit, Roma, Empoli e Boca ha capito che la dirigenza del Paris Saint-Germain sta studiando piani alternativi alla sua conferma e quel contratto in scadenza il 30 giugno 2023 è un segnale chiaro: in assenza di rinnovo il giocatore va ceduto ora per guadagnare qualcosa. Il problema, per i club acquirenti, è che a Parigi “qualcosa” significa più di 20 milioni. Per un mediano che ha concluso la stagione il 3 aprile e che occuperà un posto in prima fila nell’infermeria del Psg fino ai primi di giugno, sembra francamente troppo.