Oriana Sabatini, Dybala, il River e il Boca dopo la Juve: clamoroso in Argentina

TORINO - C'è una nuova candidatura per il futuro di Paulo Dybala, che il 30 giugno vedrà concluso il suo contratto con la Juve e per quanto sia sorprendente va registrata, visto che arriva direttamente dalla sua Argentina e a rivelarla è la compagna, Oriana Sabatini, nel corso del programma 'Perros de la Calle', sull'emittente radiofonica 'Urbana Play': "Dove giocherà Paulo? Mio padre vuole portarlo al River Plate. Ne parlano ogni settimana”.

Derby in famiglia tra Boca e River?

Quando le hanno domandato quale sia la replica di Dybala a certe avances, lei scherzando ha risposto di non sapere "cosa risponda Paulo, perché sorride sempre”. Una destinazione, quella dei Millionarios, che sarebbe clamorosa anche perché in controtendenza con delle passate manifestazioni di stima da parte dell'attuale numero 10 bianconero nei confronti degli eterni rivali del Boca Juniors: "Mio padre era un tifoso del Boca e mi sedevo sempre a guardare il calcio con lui", disse tempo fa. Poco ma sicuro, su questo argomento le due famiglie non andranno d'accordo...