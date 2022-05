Juve, per Morata occhio al Barcellona

Succede che l’Atletico Madrid non sia così convinto di mollare Alvarito alla Juventus, sempre che il club bianconero non intenda sborsare i 35 milioni pattuiti a suo tempo dopo i 20 già pagati per il prestito biennale. A Torino non hanno cambiato idea e non la cambieranno: la cifra è giudicata eccessiva, al massimo si potrebbe pensare a un investimento di portata assai inferiore. Perché Morata, al netto del contributo mai venuto meno (11 gol e 8 assist in 45 partite stagionali), ha pur sempre 29 anni e mezzo, non è più un bambino. Ciò non toglie che Alvaro continui a professarsi un torinese acquisito, la famiglia si trovi benissimo in città e dal punto di vista professionale si sia instaurato un ottimo feeling con Allegri e la squadra.

