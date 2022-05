Sport: "Juve, De Jong sogno proibito: c'è anche lo United di Ten Hag"

TORINO - Frenkie de Jong è uno dei nomi che potrebbe infiammare il prossimo calciomercato. Nonostante il Barcellona abbia ufficialmente comunicato di voler trattenere il centrocampista olandese in Catalogna diversi top club europei hanno mostrato interesse per il classe '97 scuola Ajax. Tra questi, secondo quanto riporta "Sport", ci sarebbe anche la Juventus. La trattativa, però, sempre a detta del noto quotidiano catalano, sarebbe decisamente in salita.

“Juve, si valutano formule fantasiose per De Jong" La Juve vorrebbe De Jong per irrobustire il centrocampo a disposizione di Allegri, che necessita di nuovi innesti in vista della prossima stagione. Per questa ragione il club bianconero sarebbe disposto a vagliare anche delle formule fantasiose per sostenere l'acquisto dell'olandese in termini economici. Uno scambio di giocatori, come già successo in passato per Pjanic e Arthur, sarebbe il sentiero preferito dai bianconeri per convincere il Barcellona che, tuttavia, non sembra affatto interessato a questo tipo di soluzione. Nel caso in cui decidesse di vendere il centrocampista, la società blaugrana vorrebbe incassare circa 70 milioni di euro in un'unica soluzione.