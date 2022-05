Juve, è Emerson il favorito a sinistra

TORINO - Priorità al post Dybala (Di Maria e Zaniolo i favoriti), al centrocampo e alla difesa. Ma la Juventus, cessioni permettendo, vorrebbe dare una rinfrescata anche al reparto terzini. In modo particolare alla fascia sinistra. Tutto o quasi dipenderà da Alex Sandro. Il brasiliano ex Porto ha ancora un anno di contratto con la Juventus, ma dopo sette anni a Torino sta valutando anche la possibilità di un addio anticipato per tentare una nuova esperienza. Il divorzio non è scontato, ma si dovesse concretizzare alla Continassa hanno le idee chiare. In caso di partenza di Alex Sandro, il primo nome della lista è il vecchio pallino Emerson Palmieri. Il terzino campione d’Europa con l’Italia del ct Roberto Mancini si è rilanciato al Lione, ma resta di proprietà del Chelsea. A fine stagione rientrerà a Londra, ma non per restarci. La Juventus ha già fiutato l’occasione ed è pronta a fiondarsi sull’ex Roma e Palermo.