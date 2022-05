Bernardeschi, il rinnovo con la Juve è sempre più vicino

TORINO - Federico Bernardeschi non ha mai nascosto di voler restare alla Juventus e il suo agente, Federico Pastorello, sta lavorando al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ai contatti e ai summit di questi mesi, si aggiunge l’incontro di ieri con la dirigenza juventina. Blitz sotto la Mole testimoniato dallo scatto postato sui social dallo stesso centrocampista bianconero, che si è fotografato nella sua casa torinese assieme al rappresentante veneto. I rapporti tra Pastorello, Golden Agent 2021, e la Juventus sono ottimi: non a caso le trattative per il prolungamento del contratto stanno continuando in un clima di estrema cordialità e l’ottimismo è segnalato in crescita. Si lavora a un compromesso che metta tutti d’accordo. In queste settimane non sono mancate le avances per il campione d’Europa. Ma Pastorello, come da richiesta del carrarino, sta privilegiando i bianconeri.