Daily Star: "Matic rescinde con lo United per andare alla Juve"

MANCHESTER (Regno Unito) - Nemanja Matic sarà un giocatore della Juventus a partire da luglio: lo dà per certo il tabloid inglese Daily Star che spiega come il centrocampista serbo abbia trovato l'accordo per rescindere il suo contratto con il Manchester United, in scadenza nel 2023. A fronte di 7,3 milioni di euro annuali di stipendio a cui rinuncerebbe, Matic sarebbe "rimborsato" dalla Juve che, al momento della firma a parametro zero, gli riconoscerebbe un ingaggio una tantum da 11,6 milioni di euro. Matic è allo United dal 2017, ma con i Red Devils non ha più raggiunto le vette di rendimento dei tempi del Chelsea. Ora l'idea del 34enne calciatore serbo è quella di rilanciarsi in maglia bianconera.