Juve, la compagna di Di Maria polemica con il Psg: post sui social

PARIGI (FRANCIA) - L'avventura di Angel Di Maria al Psg è ormai giunta al capolinea. L'argentino, arrivato sotto la Torre Eiffel nel 2015 dal Manchester United, intanto, è diventato il meglior assistman della storia del club detronizzando un'icona della società parigina, Safet Susic, che si era fermato a 104 assist in 263 partite in tutte le competizioni. Il Fideo, con il passaggio decisivo per la rete di Marquinhos nel 2-2 contro il Troyes, ha raggiunto quota 113. A questi si aggiungono 90 reti in 293 presenze complessive con la maglia del Psg. Numeri impressionanti per una leggenda del club ormai al passo d'addio. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno e tranne clamorosi colpi di scena non verrà rinnovato. Sulle sue tracce c'è la Juve, che ha manifestato un forte interesse.