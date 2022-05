Il ct della Serbia: "Milinkovic, vai alla Juve da Vlahovic"

TORINO - C’è chi il sogno di mercato di Massimiliano Allegri lo ha già realizzato. E a costo zero. È Dragan Stojkovic , il ct della Serbia . L’ex trequartista di Stella Rossa, Marsiglia, Verona e della Nazionale jugoslava prima e serba poi, si è qualificato al Mondiale in Qatar anche grazie alla coppia Sergej Milinkovic Savic-Dusan Vlahovic . La Juventus ha acquistato il bomber serbo per 70 milioni dalla Fiorentina e nei prossimi mesi, Lazio e concorrenza permettendo, proverà a riunire i due connazionali in bianconero.

Buongiorno Stojkovic. Su Milinkovic Savic, oltre alla Juventus, c’è anche il Milan. Se Sergej le chiedesse un consiglio?

«Gli direi di andare alla Juventus!».

Perché?

«Perché la Juventus è una istituzione. E soprattutto perché in bianconero gioca già Dusan Vlahovic. Sarebbe più facile anche per me, mi basterebbe seguire una sola partita per vederli entrambi... A parte le battute, Sergej è un giocatore perfetto per la squadra di Allegri. Io guardo tutte le gare della Juventus e un centrocampista come Milinkovic manca. Sergej ha fisico, assist, gol e conosce bene il campionato italiano. Però...».

Però...

«Io faccio il tifo per Milinkovic Savic alla Juventus, ma non dipende da me. Conteranno le intenzioni di Agnelli e Lotito».

Oltre a lei, probabilmente anche Vlahovic farà il tifo per Milinkovic Savic in bianconero: in Nazionale ne hanno già parlato?

«Oltre che compagni di Nazionale, sono amici. Penso che Dusan e Sergej avranno parlato della possibilità e sono sicuro che Vlahovic sarebbe contentissimo nel caso. Ma dipenderà dalla Juventus e dalla Lazio».

