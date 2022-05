Di Maria apre alla Juve: "Un anno al top in Europa"

«Voglio restare ancora un anno in Europa, al top. Il mio contratto con il Paris Saint Germain termina tra poco, a giugno. Mi piacerebbe rimanere, vorrei che l’ultimo anno in questo continente fosse qui, ma non so... Non sono certo che la società abbia gli stessi desideri che ho io. Peraltro, tra me e il club c’è un gentlemen’s agreement, una sorta di precontratto tra le parti per un anno ancora insieme. Ma, ripeto, non so. Non ho alcuna certezza del fatto che il club voglia lo stesso, voglia continuare con me. Se non firmerò con il Psg, beh, cercherò di vedere se c’è la possibilità di trovare una squadra in Europa per arrivare nel miglior modo possibile al Mondiale in Qatar, sempre se sarò convocato». Tradotto, in soldoni: io al Psg ci starei, eccome, ma loro, mmmm. Quindi se la Juventus mi chiama, se i bianconeri mi aiutano ad arrivare in forma all’ultimo Mondiale della mia carriera, a Torino vado di corsa. Un anno, solo un anno: una Last Dance in salsa Chimichurri, un ultimo grande ballo con il vestito di gala. Se bianconero ancor meglio.

