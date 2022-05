The Athletic: "Chiellini, futuro in Usa? Offerta da Los Angeles"

TORINO - Opportunità in MLS per Giorgio Chiellini. Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, il 37enne capitano della Juve ha ricevuto un'offerta dai Los Angeles FC per la prossima stagione (che negli Stati Uniti inizierà in Primavera 2023), con una formula di contratto che secondo il regolamento del campionato americano non potrebbe superare il milione e 560mila euro annui: questo perché il bianconero non rientrerebbe nella "Legge Beckham" (la Designated Player Rule), la quale consente a ogni club della Mayor League Soccer di sforare solo per tre calciatori in organico il tetto salarale (come ad esempio è accaduto per Lorenzo Insigne a Toronto).