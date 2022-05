Bozzo esclusivo: "Juve, Milinkovic-Savic sarebbe un colpo alla Ronaldo"

Da quelle dei campioni del mondo 2006 Simone Perrotta e Fabio Grosso a quelle di Fabio Quagliarella e Mateo Kovacic fino alle più recenti: la divisa della Juventus di Federico Bernardeschi e quella del Milan di Sandro Tonali . "Di trattative difficili ne ho vissute tante – racconta l’avvocato – ma la più complicata è stata quella di Bernardeschi . Ai tempi della Fiorentina era un mio assistito e mi sono fatto in otto per esaudire il suo desiderio di diventare bianconero con un super contratto. Nella mia carriera ho ancora un pallino: assistere un talento che vinca prima il Golden Boy e poi il Golden Player e il Pallone d’Oro . E visto che ci stiamo ingrandendo anche nel settore femminile, il massimo sarebbe conquistare questi premi anche con una nostra giocatrice". Dalla Torre Eurosky si vede tutta Roma , ma molto del mercato che verrà è custodito in una cartellina marchiata AGB che Bozzo custodisce con gelosia.

Avvocato, c’è un contratto importante all’interno? "No, però ci sono alcuni nomi che penso infiammeranno l’estate. Ci sto lavorando, per questo non posso ancora anticipare nulla. Ci rivediamo a fine agosto e vedremo quante delle cose scritte qui si saranno realizzate". [...] Il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, nell’intervista a Tuttosport ha detto: "Spero che Milinkovic Savic raggiunga Vlahovic alla Juventus, è il centrocampista che manca ad Allegri". Affare possibile, complicato o impossibile? "La Juventus ha alle spalle una realtà economica tra le più importanti e solide del mondo. Sono d’accordo con Stojkovic. Milinkovic è il centrocampista che manca e potrebbe essere un colpo da Juve. Come lo sono stati Higuain, Cristiano Ronaldo, De Ligt e Vlahovic. Ma occhio al Manchester United" [...]