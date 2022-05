Mirror: "Juve, offerta a Pogba da 9 milioni a stagione" 

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, la Juventus avrebbe fatto recapitare a Paul Pogba un'offerta da 9 milioni a stagione più bonus alla firma. Il contratto del francese con il Manchester United scadrà a giugno e il Polpo non avrebbe intenzione di prolungarlo. I bianconeri sarebbero i favoriti per ingaggiarlo per il tabloid. L'intenzione per la Juve, che si appresta a salutare Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, sarebbe quella di riportare il Campione del Mondo a Torino - dove ha giocato dal 2012 al 2016, anno in cui venne ceduto ai Red Devils per circa 100 milioni di euro - e di fare di lui il giocatore da cui ripartire assieme a Dusan Vlahovic.