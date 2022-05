Juve su Milinkovic, tra Lotito e le alternative

ROMA - [...] In cima ai pensieri di Massimiliano Allegri e del ds Federico Cherubini c'è sempre il centrocampo. Il preferito resta Sergej Milinkovic Savic della Lazio , seguito a ruota dall'ex Paul Pogba , che si svincolerà nuovamente dal Manchester United . Nel caso del serbo il maggior ostacolo è rappresentato dalla valutazione del presidente Claudio Lotito , che vorrebbe incassare almeno 60-70 milioni , in quello del francese le alte richieste di ingaggio.

Le alternative

In lista rimangono Renato Sanches del Lille (c'è anche il Milan), Jorginho del Chelsea e Paredes del Psg. Antenne dritte in difesa, visto che un centrale arriverà e l'occasione Rudiger è sfumata (il tedesco ha firmato per il Real Madrid). In caso di addio di Alex Sandro, il primo obiettivo per la fascia sinistra è Emerson Palmieri, rilanciatosi al Lione ma di proprietà del Chelsea.