Juve, Di Maria avanza: assalto in vista

La tentazione sta diventando qualcosa di più serio e concreto. Angel Di Maria - Juventus è molto più che un’idea, adesso è un progetto. Tanto che negli ambienti del mercato la proposta bianconera al 34enne argentino è data per imminente. Già, perché dopo un primo contatto positivo tra l’entourage del Fideo e i dirigenti juventini, alla Continassa hanno cominciato a studiare i contorni economici della possibile operazione. […] La Juventus, incassata la disponibilità di Di Maria, ha cominciato a fare due conti perché è vero che il cartellino sarebbe praticamente gratis, ma l’ala dei francesi è un campione e come tale chiede uno stipendio di primo livello, non inferiore ai 7 milioni più bonus.

La spesa sarebbe importante e a fondo perduto dal punto di vista economico. Ma si tratterebbe di un solo anno (aspetto invitante per la Juventus) e anche i vantaggi tecnici sarebbero parecchi. Di Maria andrebbe ad occupare la casella che libererà Paulo Dybala, in uscita a parametro zero, e dall’alto del suo curriculum internazionale non avvertirebbe alcuna pressione. Senza contare che Massimiliano Allegri, grande estimatore del Fideo e dell’operazione, in un colpo solo aggiungerebbe alla sua squadra leadership, tecnica, assist e abitudine a giocare ad altissimi livelli. Di fatto l’argentino, almeno nell’immediato, andrebbe a compensare molti dei limiti d’esperienza emersi in questa stagione e sicuramente non farebbe mancare assist e cross a Dusan Vlahovic.

