Juve, sorriso Di Maria: like alla nuova maglia sui social

TORINO - L'idea Di Maria in casa Juve resta salda e ci pensa anche l'argentino sui social a ricordare l'interesse... Il 34enne argentino del Psg potrebbe essere ( almeno per un anno ) il sostituto di Paulo Dybala , che non rinnoverà il contratto con i bianconeri dopo sette stagioni a Torino , liberandosi così a parametro zero. Le qualità tecniche del Fideo non si discutono, e alla Continassa la dirigenza sta iniziando a pensare a questo tipo di opportunità, valutando gli eventuali costi dell'operazione.

Di Maria, il like sui social che fa sognare i tifosi Juve

A far sognare i tifosi della Juve, comunque, ci ha pensato il diretto interessato, mettendo un like al post con cui la Vecchia Signora ha annunciato la nuova maglia Home per la stagione 2022-2023, che vede come testimonial della prima squadra Alvaro Morata. Nel corso della stagione, Di Maria ha collezionato 24 presenze in Ligue 1 e 5 in Champions League, mettendo a segno 3 gol e 8 assist.