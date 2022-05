Juve, sondaggio per Cristante: Allegri non ha dimenticato

ROMA - Non solo Nicolò Zaniolo. Se il ventiduenne centrocampista offensivo resta uno dei principali obiettivi del prossimo mercato bianconero, per quanto al momento ci sia una certa distanza tra le richieste della Roma e le intenzioni della Juventus, accanto al suo nei piani juventini sta emergendo un altro nome della rosa giallorossa: quello di Bryan Cristante, per il quale dalla Continassa è stato fatto un sondaggio. E’ un interesse che parte da lontano, quello bianconero per Cristante, che il 6 dicembre 2011, a 16 anni, giocava 9 minuti in Champions League in Viktoria Plzen-Milan 2-2, lanciato da Massimiliano Allegri. Cristante ha collezionato altre quattro presenze in rossonero agli ordini dell’attuale allenatore della Juventus, segnando anche il suo primo gol in Serie A, nel 3-0 all’Atalanta del 6 gennaio 2014, una settimana prima del ko con il Sassuolo costata l’esonero ad Allegri. Alla fine della stagione successiva anche Cristante lasciò il Milan per il Benfica, iniziando il giro che lo ha poi portato a esplodere nel 2017-18 nell’Atalanta di Gasperini, 36 presenze e 9 gol.