Juve, prima offerta a Pogba: lunedì il vertice con l’agente

TORINO - (…) Ma il primo della lista delle preferenze bianconere è Paul Pogba , che campeggia anche al vertice della lista delle priorità. Rientra nei desiderata espressi dal tecnico: è un vecchio pupillo e coniuga tutta una serie di caratteristiche tecniche e umane che ne fanno un candidato ideale nell’ottica allegriana. Un elemento, per intenderci, in virtù del quale ha senso andare oltre quei paletti, fissati nel nuovo corso bianconero, che vorrebbero delimitare il mercato all’acquisto di giocatori giovani (ergo rivendibili) e non all’ultimo contratto.

Pogba al centro del progetto Juve

Esperienza e carisma, però, sono imprescindibili in mediana se davvero si vuole ambire a raggiungere traguardi importanti, così come - in fondo - se si vuole dare modo ai più giovani di crescere in maniera più graduale e senza eccessive zavorre in termini di pressioni e aspettative. Ecco perché Allegri è pronto a mettere Pogba al centro del progetto e lo lusinga al punto di indurlo a prender tempo rispetto alle sontuose offerte del Psg. Ballano almeno 4 milioni di euro (all’anno) di differenza tra il Po e la Senna stando alle cifre proposte dai parigini e quelle che invece sono disposte a offrire i torinesi.. Epperò il Polpo è pronto a riflettere ponendo non necessariamente il portafogli in posizione di vantaggio rispetto al cuore. La Juventus, da parte sua, è pronta a muoversi in maniera concreta. Decisa. Già la prossima settimana (domani è giornata caldissima) è previsto un incontro con la controparte: l’avvocatessa Rafaela Pimenta, diventata ancor più un punto di riferimento dopo la scomparsa di Mino Raiola.

