Occhio Juve, la Lazio è pronta a tentare Fagioli

Quel centrocampo che con fatica Maurizio Sarri ha saputo far coesistere, adattandolo e valorizzandolo nell'ottica del suo gioco, potrebbe essere totalmente rivoluzionato. Dei tre interpreti, da anni garanzia di qualità, fisicità e magie, tutti hanno di fronte un futuro in divenire, più o meno scontato. Perché Lucas Leiva ha un contratto in scadenza e non rinnoverà, alimentando la speranza che arrivi presto una proposta di un club brasiliano. Milinkovic-Savic sembra ormai essere il sacrificio di mercato per una liquidità economica che possa finanziare la rivoluzione estiva di Sarri, a prescindere dalle smentite di Lotito, bramoso di valutare le prime offerte su cui sta lavorando l'agente del serbo. Luis Alberto potrebbe essere l'unico punto fermo da cui ripartire, magari costruendo la metà campo intorno al 'Mago': Sarri però sa di dover fare i conti con un carattere spesso volubile dello spagnolo, che a Roma sta bene, ma che si lascerebbe tentare con facilità da una eventuale proposta dalla Liga (Siviglia in primis). La mediana resta dunque un argomento spinoso, che viaggerà sull'onda degli eventi che caratterizzeranno il prossimo mercato. Anche nella cena andata in scena giovedì sera tra Lotito e Sarri, il mister ha chiarito le sue priorità, partendo da quel ruolo che andrà sicuramente coperto.