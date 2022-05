Juve, Arrivabene: "Pogba? Non abbiamo parlato di lui"

TORINO - "Non abbiamo parlato di Pogba". A sostenerlo è Maurizio Arrivabene, ad della Juventus che ha parlato prima del prima del match all'Allianz Stadium contro la Lazio: "I suoi agenti sono anche quelli di Kean e Pellegrini e quindi normalmente ci si incontra - ha spiegato il dirigente bianconero riferendosi al summit di oggi -. Non necessariamente al centro della discussione c'era Pogba, anzi non lo era. E poi Paul è ancora un calciatore dello United, quindi per un 'gentlemen's agreement' tra società prima parleremmo con il suo club".