Juve vigile, Gabriel in bilico all'Arsenal

TORINO - Le indiscrezioni s’accumulano e il quadro che si sta delineando è sempre più chiaro: Gabriel dos Santos Magalhaes non solo piace molto alla Juventus, ma l’Arsenal proprietario del cartellino in scadenza il 30 giugno 2025 si sta convincendo ad aprire le porte a una potenziale cessione. Non si tratterebbe di un’operazione condotta a cuor leggero dai Gunners, visto che sulla bontà tecnica e caratteriale del 24enne paulista non ci sono dubbi, però il mercato ha regole tutte sue e quando c’è rischio di separarsi, di solito il primo a subodorare la situazione è proprio il giocatore. L’ex Lille, che in questa stagione ha giocato quasi 3200 minuti con la maglia dei londinesi segnando 4 gol per 37 presenze complessive, sa bene che il suo nome sta girando con sempre maggiore frequenza nei salotti europei in cui fare affari, ma anche che la Juve lo sta monitorando. Fonti inglesi accreditano l’ipotesi che il centrale di piede sinistro - particolare non secondario, visto che la Juve deve sostituire un mancino come Giorgio Chiellini - possa lasciare l’Arsenal e abbracciare il bianconero.