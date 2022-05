Dybala in orbita Inter: alla Juve arriva Perisic?

Al limite, quello sì, s’è giocato male la sua partita: ché probabilmente con strategie diverse da parte di chi ne cura gli interessi avrebbe chiuso da un annetto buono a cifre persino superiori rispetto a quelle che andrà in realtà a prendere ora. Invece tira, tirala corda se spezzata al punto che la dirigenza bianconera ha ritenuto di doverla neanche avanzare, una offerta. Mettendo persino in conto di ritrovarsi poi Dybala in maglia nerazzurra: scenario rischioso e paradossale al contempo, ma per nulla inedito visto che Dybala andrebbe in scia all’amministratore delegato Beppe Marotta (non rinnovato dalla Juventus e accasatosi a Milano) e ad Antonio Conte (ex bianconero che Marotta ha poi voluto con sé). [...]

Di cifre, però, l’entourage di Dybala e i dirigenti nerazzurri non hanno ancora parlato. Si sa tuttavia che l’Inter non è disposta ad andare (molto) oltre i 6 milioni di euro che percepisce attualmente Lautaro Martinez, cioè il nerazzurro che lambisce il teto ingaggi imposto dal club. Ma attenzione, perché anche l’Inter i suoi bei rischi da effetto boomerang se li prende. Essì perché per un Dybala che può arrivare dalla Juventus, ecco un Ivan Perisic che potrebbe andarci. In questo caso una offerta nerazzurra c’è, su espressa insistenza del tecnico Simone Inzaghi: come anticipato nei giorni scorsi, si balla attorno ai 4,5 milioni all’anno per due stagioni. E’ una sorta di prendere o lasciare che tendenzialmente poggia su due considerazioni nerazzurre: 1) l’aver appena acquistato RobinGosens; 2) l’esser convinti che tutte queste altre offerte, Perisic, non le abbia. La Juve, però, risulta pronta a farsi sotto a maggior ragione qualora non riuscisse a cedere Alex Sandro. A quel punto, dentro Perisic con l’idea di schierarlo, se non proprio da laterale di difesa, almeno da quinto di centrocampo. Per ora, comunque, non c’è fretta.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport