Juve, la missione: liberare posti. West Ham-Kean. Nodo Arthur

C’è stato anche Paul Pogba nel menu degli incontri in programma nei salotti londinesi tra il ds Federico Cherubini, accompagnato da un fidato collaboratore, procuratori e dirigenti. Ma attenzione ad altri due filoni che possono decollare nei prossimi giorni: il brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes, soprattutto se l’Arsenal non si qualificherà alla Champions, e le cessioni, perché se la Juventus 2022- 23 sarà rimodellata in entrata si renderanno necessarie necessarie determinate uscite. Sul mancino bravo anche nel far gol - 4 stagionali - si sono posati gli occhi di più top club della Premier, ma la società bianconera si mantiene in lizza. È vero, Gabriel non è in scadenza di contratto (2025), ma non costa caro e soprattutto non guadagna tantissimo: siamo ad altezza 3,5 milioni di euro al cambio con la sterlina. La curiosità, dunque, è che proprio gli ex juventini Antonio Conte e Fabio Paratici, soffiando il quarto posto ai Gunners (-2 dai rivali a un turno dal gong in campionato), potrebbero agevolare l’apertura delle porte per Gabriel, a quel punto decisamente in uscita.