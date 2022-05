Juve, Gabriel sulle orme di Chiellini

TORINO - Un altro Chiellini non c’è. Questo è un fatto. Ma la Juventus non può certo ritirarsi per questo motivo dalle competizioni e così sta lavorando per sostituire il capitano con qualcuno che possa dare un apporto simile, per caratteristiche oltre che per valore assoluto. Sostituzione in parte programmata da tempo e in parte già pronta: perché l’irruenza (a volte ancora troppa), la forza fisica, la velocità, il tempismo, il gusto per il duello e l’abilità nel gioco aereo di Matthijs De Ligt ricordano tanto Re Giorgio. Il piede preferito dei due però è quello opposto e, per quanto l’olandese sappia adattarsi sul centrosinistra e per quanto anche Leonardo Bonucci, destro pure lui, sia in grado di farlo, Massimiliano Allegri ha bisogno di qualcuno che in quella zona giochi con la naturalezza di un mancino. E che, a proposito di Bonucci, possegga anche qualcuna delle qualità del prossimo capitano, che a 35 anni da poco compiuti non può più giocare 45-50 partite a stagione come ha fatto per tanti anni: le 35 presenze della scorsa annata e le 33 di questa sono un segnale abbastanza eloquente.