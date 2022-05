Pogba, allenamento in bianconero e i tifosi della Juve impazziscono VIDEO

TORINO - Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus, tante volte sognato dai tifosi, potrebbe finalmente materializzarsi e il popolo juventino è in subbuglio. E a farlo impazzire sui social è stato lo stesso centrocampista francese (in scadenza di contratto con il Manchester United e nel mirino del direttore sportivo Federico Cherubini), che ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui lo si vede palleggiare ed esibirsi in qualche numero di 'free style' vestito con una maglia bianconera. Casualità o 'indizio' di mercato? La seconda ipotesi è quella più gettonata tra i tifosi della Juve, ansiosi di rivederlo nel centrocampo di Massimiliano Allegri.