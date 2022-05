Juve, Gabriel più Emerson Palmieri

TORINO - La Juventus ha chiuso la due giorni di appuntamenti londinesi con tanti appunti e le idee sempre più chiare. Provarci non significa sempre riuscirci, nel mercato. Ma dopo gli ultimi contatti con l’Arsenal, c’è sempre Gabriel in cima ai pensieri dei bianconeri per il post Giorgio Chiellini. Il brasiliano ha 24 anni e già una buona esperienza internazionale: prima di approdare in Inghilterra, è stato protagonista anche in Francia con il Lille. E soprattutto è mancino di piede. Tutt’altro che un dettaglio nei ragionamenti del ds Federico Cherubini e di Massimiliano Allegri, che con l’addio del capitano non avrà più nemmeno un sinistro naturale nel reparto arretrato. Di qui la volontà, nonostante la fiducia sul rinnovo di Matthijs De Ligt fino al 2026 (l’olandese è destro, come Bonucci), di investire nel reparto arretrato. La missione nei salotti della Premier è servita anche (ma non solo) per approfondire il dossier Gabriel con l’Arsenal.