Juve, futuro Morata: parla il presidente dell’Atletico

MADRID (Spagna) - In casa Juve si pensa al futuro di Morata: permanenza a Torino o ritorno all'Altetico Madrid le due opzioni sul tavolo. Sulla trattativa arrivano le parole del presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo che non si sbilancia: "Su Morata, devo dirti la verità, non so nulla. E' un nostro giocatore ma non so cosa succederà, se la Juve lo terrà, se non lo terrà. Non lo sappiamo". Resta abbottonato il patron madrileno sul futuro dell'attaccante spagnolo, anche se la stampa iberica è sicura del ritorno in Liga, e aggiunge: "Partenze e trasferimenti? Ci saranno sempre acquisti, le partenze saranno decise dai tecnici". Infine un passaggio su Griezmann e Oblak: "Griezmann è considerato da me tra i tre o quattro migliori giocatori d'Europa. È un giocatore dell'Atlético Madrid, ha un contratto con l'Atlético Madrid e continuerà all'Atlético Madrid. Su Oblak le voci ci sono sempre. Ha un contratto in scadenza, ma rinnoverà per altri 10 anni".