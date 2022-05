Juve, il ritorno di Pogba s'avvicina

TORINO - Quella del Franchi dovrebbe essere stata l’ultima partita della Juventus senza Paul Pogba. L’obiettivo, ormai neanche troppo nascosto, di Massimiliano Allegri e della dirigenza bianconera è quello di ripartire dal Polpo. L’operazione ritorno è cominciata da un po’ e, dopo l’incontro di inizio settimana con l’entourage del francese, l’affare ha cambiato marcia. Non c’è ancora un accordo totale tra la Juventus e l’avvocato Rafaela Pimenta, già socia di Mino Raiola e diventata la plenipotenziaria dell’agenzia dopo la scomparsa del super agente, ma i contatti proseguono e la fiducia è segnalata in crescita. Pogba da tempo ha deciso di lasciare il Manchester United nuovamente a parametro zero, come nel 2012 (in mezzo gli inglesi lo hanno riacquistato per 105 milioni), ed è convinto che la soluzione migliore per lui sia quella di ritrovare l’ambiente, la squadra e l’allenatore (Allegri) che più lo hanno esaltato a livello di club. Alla Continassa la pensano alla stessa maniera, non a caso il vicepresidente Pavel Nedved da settimane sta facendo valere tutto il suo carisma e il suo feeling con il francese per concludere il puzzle del Polpo bis. I segnali sono positivi e, se tutto andrà secondo programmi, Pogba sarà il primo colpo della Juventus 2022-23.