Juve, in difesa si cambia: la pista Gabriel e l'idea Koulibaly

TORINO - Ieri l’ultima esibizione, da oggi si penserà al futuro: quello che per Paulo Dybala significherà Inter a meno di un inserimento forte della Roma, mentre Federico Bernardeschi piace alle milanesi, ai giallorossi e all’Atletico Madrid. Anche Giorgio Chiellini saluterà Torino, ma prima di tornarvi in giacca e cravatta farà un’ultima esperienza negli Stati Uniti. I rappresentanti del Los Angeles Fc sono attesi in Italia per incontrare l’entourage del 37enne. A proposito di giocatori fuori dal progetto: Aaron Ramsey ha appena conquistato la Coppa di Scozia con i Rangers Glasgow ai supplementari contro gli Hearts. A differenza di mercoledì, quando entrò nel finale dell’extra-time per battere (e sbagliare) il rigore risultato decisivo per la sconfitta con l’Eintracht Francoforte in finale di Europa League, stavolta il gallese ne esce vincitore. Ma non ha giocato.