Rovella, Fagioli e Ranocchia: un solo posto alla Juve

TORINO - Non soltanto acquisti e cessioni. I dirigenti bianconeri e Massimiliano Allegri nel vertice dei prossimi giorni decideranno anche su quali giovani puntare per il 2022- 23. Alla Continassa hanno l’imbarazzo della scelta dopo la straordinaria annata dell’Under 23, arrivata fino ai quarti nei Play-off di Serie C, e le eccellenti indicazioni arrivate dai giocatori in prestito in giro per l’Italia e l’Europa. Se la conferma del centrocampista classe 2003 Fabio Miretti, titolare nelle ultime quattro partite di campionato, non sembra in dubbio, ci sono almeno altri tre ragazzi in corsa per un posto in prima squadra. Da Nicolò Fagioli (classe 2001), reduce dalla promozione in Serie A vissuta con la Cremonese dell’ex allenatore dell’Under 23 bianconera Fabio Pecchia, a Nicolò Rovella (2001, Genoa) senza dimenticare Filippo Ranocchia (2001), protagonista di una stagione positiva nonostante la retrocessione del Vicenza in Serie C. Le valutazioni sono in corso, negli ambienti juventini. E proseguono anche i contatti con gli agenti dei tre 2001. La sensazione è che soltanto uno dei tre verrà aggregato stabilmente a capitan Bonucci e compagni. Due, invece, dopo il precampionato verranno prestati a club di Serie A per completare il percorso di crescita.