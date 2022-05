Juve, ritorno di Demiral? L’Atalanta non molla

Vien da sé che un pensierino all’eventualità di un suo ritorno alla Juventus, a maggior ragione ora che tocca imbastire una nuova difesa priva di Giorgio Chiellini, è balzato in mente a molti. E c’è da credere che - potendo - anche il responsabile del mercato bianconero, Federico Cherubini, un pensierino lo farebbe. Il punto, però, è che tendenzialmente l’Atalanta è sì disposta a rinunciare alle prestazioni sportive di Demiral, ma previa acquisto del giocatore e successiva cessione. I nerazzurri ne hanno facoltà, e infatti già pregustano la sontuosa plusvalenza da mettere a bilancio.

Gli accordi prevedevano infatti il prestito annuale per 3 milioni di euro e il successivo diritto di riscatto fissato a 22 milioni più bonus. L’Atalanta procederà dunque con lo stesso iter seguito in passato per l’argentino Cristian Romero, altro difensore acquistato dalla Juventus (anche se Romero di partite ufficiali in bianconero non ne ha mai giocate) e poi rivenduto subito dopo il riscatto. In quel caso i nerazzurri spesero 4 milioni per il prestito e altri 16 per l’acquisto a titolo definitivo. Ne ottennero dal Tottenham 50 più 5 di bonus. Anche Demiral ha molto mercato.