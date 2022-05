Pogba e il ritorno alla Juve: il siparietto tra Allegri e Barzagli diventa virale

I tifosi sognano il Pogback e la dirigenza della Juve sta lavorando per riportare a Torino il centrocampista francese. I contatti tra il club bianconero e l’avvocato Rafaela Pimenta , socia di Mino Raiola e numero 1 dell’agenzia dopo la scomparsa dell’agente italo-olandese, proseguono e c'è fiducia . Per ora la Vecchia Signora sembra in vantaggio , ma le concorrenti non mancano: le più pericolose sono Psg e Real Madrid.

Allegri a Barzagli: "Pogba non torna perché ha paura di sfidarmi"

A Torino Pogba ritroverebbe Max Allegri. L'allenatore della Juve, che non si è mai sbilanciato sull'eventuale ritorno del francese, è stato protagonista di un'intervista esclusiva a Dazn che uscirà integrale nei prossimi giorni. L'allenatore toscano è stato intervistato da un suo fedelissimo ex bianconero, Andre Barzagli. Tra ricordi e aneddoti, spazio anche al tema più caldo del momento: il Pogback. In una breve anteprima, la chiacchierata, carica di battute e sorrisi, tra l'ex difensore e il tecnico: "Ti ricordi quel canestro là che facevi le sfide con Pogba, chissà che non tornerai a giocarci..."- la domanda di Barzagli, a cui Allegri ha replicato con la sua tipica ironia: "Pogba non torna sicuramente perché ha paura di sfidarmi, quindi non viene". ha detto sorridendo Max. "Lui pensava, poi prima ha perso con i piedi e poi con le mani e quindi se n'è andato. Il vero motivo per cui se n'è andato è questo e difficilmente ora torna".