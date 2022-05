Juve, non solo centrali: il futuro di Alex Sandro e Pellegrini

TORINO. Non soltanto i centrali. Per la Juventus c’è da risolvere anche la questione legata alla fascia sinistra, in cui quest’anno si è vissuta qualche sofferenza di troppo, tra gli alti e bassi di Alex Sandro e la continuità tutta da verificare di Luca Pellegrini. Tra i due dovrebbe essere comunque il brasiliano a fermarsi alla Continassa, per un contratto che andrà in scadenza nel 2023 (e che ben appare di difficile prolungamento: gli anni saranno 32) e per un bagaglio di esperienza comunque superiore.